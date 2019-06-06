» إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

شهدت قرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا إثر نشوب حريق بمنزل بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز بسبب تسريب غاز وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق إثر انفجار اسطوانة غاز منزلى بسبب تسريب غاز وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحروق متنوعة باماكن متفرقة بالجسم والمصابين هم كل من : " على جمال الهاسكي 30 سنه مصاب بحروق بالصدر والوجه واليد اليمني واليسري 30 %،محمد حسام على العشرى 4 سنوات بحروق بالظهر و الزراع الايمن 10%، حبيبه حسام العشرى 4 سنوات الزراع الايمن 10 %، رحمه احمد العشرى 1 سنه بحروق بكامل الجسم 70 % ، امير مراد جربيع سنه ونصف بحروق بكامل الجسم 30 %،السيدة جمال الهاسكي 35 سنه بحروق بالوجه والزراع الايمن والايسر والقدمين 40 %، امامه عرفه عليان 50 سنه بحروق بالوجه والزراع الايمن والايسر والقدمين 60 %، نفيسة عبد الرحمن هيكل 40 سنه بحروق الزراع الايمن 40 %، ابراهيم مراد جربيع 4 سنينحروق بالوجه 30 %".

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بالرحمانية وجارى تحويل 5 مصابين للمستشفى العام بكفر الدوار. .وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.