» «عباس» يعزي رئيس الاحتلال الإسرائيلي في وفاة زوجته

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، معزيا بوفاة زوجته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأعرب عباس خلال اتصال هاتفي، عن تعازيه لريفلين، "راجيا العلي القدير أن يلهمه وعائلة الراحلة، جميل الصبر وحسن العزاء".

وشكر ريفلين، عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ نهاية أبريل من العام الماضي، توقفت اللقاءات الرسمية بين الجانبين، إثر توقف المفاوضات السياسية.