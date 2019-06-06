أول تعليق من الفيفا على توقيف رئيس الاتحاد الأفريقي بفرنسا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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علق الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، من خلال بيان رسمي، على قبض السلطات الفرنسية على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، صباح اليوم الخميس.
وطالب فيفا السلطات الفرنسية بكل المعلومات ونتائج التحقيق مع أحمد أحمد.
وأكد الاتحاد الدولي في البيان، أنهم طلبوا معلومات قد تكون لها علاقة بالتحقيق الذي تجريه لجنة الأخلاقيات، حول الاتهامات الموجهة لأحمد أحمد، وأن كل شخص برئ حتى تثبت ادانته، وأن الفاسد لن يكون له مكان في عالم كرة القدم.
وكانت الشرطة الفرنسية، قد ألقت اليوم الخميس، القبض على أحمد أحمد؛ لاتهامه فى قضايا فساد، بعد عدة شكواى تقدم بها عمرو فهمي، سكرتير الكاف السابق.

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