  • الخميس 06 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:48 م
بحث متقدم
عاصفة ترابية

"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

السودان

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان

البحر الاحمر

عملية إنقاذ في البحر الأحمر بمساعدة إسرائيلية

رئيس الكاف

القبض على رئيس "الكاف".. تعرف على السبب

عمر البشير

الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب "البشير"

اللواء محمد زكي

خبير أمني لـ"المصريين": "مش عيب تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات"

حسن نصر الله

الموت يفجع أمين "حزب الله"

اللواء مجدي البسيوني

سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل

ترامب ونتنياهو

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

وزير المالية

"المالية" تعلن موعد بدء ميكنة «الضرائب العقارية»

"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

آخر الأخبار

عاصفة ترابية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

#

«الأرصاد» تحذر الصائمين من طقس الغد

#

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

#

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا


أعلنت الارصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر 2019، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، حيث تشهد البلاد غنخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة. 
وأكدت الارصاد الجوية، أن هناك تكون للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يخص حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. 
وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على مدن ومحافظات مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35 
شبين الكوم 24 35
طنطا 23 34
دمنهور 23 28
الإسكندرية 22 27
بلطيم 22 31
مطروح 21 26
السلوم 20 26
سيوة 22 33
بورسعيد 24 27
دمياط 24 27
الزقازيق 22 35
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 35
العريش 23 29
رفح 24 29
رأس سدر 25 33
نخل 19 33
نويبع 28 37
طابا 26 35
كاترين 17 33
الطور 23 35
شرم الشيخ 30 42
الغردقة 29 42
مرسى علم 25 39
الفيوم 25 36 
بني سويف 25 36 
المنيا 25 36
أسيوط 24 37
سوهاج 26 39
قنا 27 41
الأقصر 29 42
أسوان 31 43
أبوسمبل 32 44
الوادي الجديد 31 42
شلاتين 28 39
أبورماد 29 38
حلايب 30 34

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "سي إن إن": السعودية تطور صواريخ باليستية بمساعدة الصين
» ميلياردير أمريكي يشترى "فيورنتينا" الإيطالي ب180 مليون دولار
» رسالة من "بن صالح" للشعب الجزائري
» أمني: الإرهابي لديه ميزة يستغلها لتنفيذ مخططاته.. تعرف عليها
» تعرف على حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
» سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل
» مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بإنجازات مصر
» ناجي شهود: كل من ربى إرهابيًا يجب محاكمته
» الداخلية: مقتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان والملك سلمان
» غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار