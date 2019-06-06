  • الخميس 06 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:49 م
بحث متقدم
عاصفة ترابية

"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

السودان

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان

البحر الاحمر

عملية إنقاذ في البحر الأحمر بمساعدة إسرائيلية

رئيس الكاف

القبض على رئيس "الكاف".. تعرف على السبب

عمر البشير

الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب "البشير"

اللواء محمد زكي

خبير أمني لـ"المصريين": "مش عيب تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات"

حسن نصر الله

الموت يفجع أمين "حزب الله"

اللواء مجدي البسيوني

سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل

ترامب ونتنياهو

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

وزير المالية

"المالية" تعلن موعد بدء ميكنة «الضرائب العقارية»

عملية إنقاذ في البحر الأحمر بمساعدة إسرائيلية

آخر الأخبار

البحر الاحمر
البحر الاحمر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصر والصومال تبحثان الوضع بالسودان

#

نقلة نوعية لقطاع الطاقة بمصر.. هذه التفاصيل

#

مساعٍ سعودية لإنشاء "اتحاد غرف البحر الأحمر"

#

إسرائيل تتدرب على مواجهة قوات عربية على حدود مصر

إسرائيل

السعودية

الاردن

البحر الأحمر

تجري حاليًا في البحر الأحمر عمليات إنقاذ بمساعدة مشتركة بين العديد من الدول العربية وإسرائيل.

يشارك علماء من إسرائيل مع نظرائهم من بعض الدول العربية، في مبادرة لإنقاذ الشُعب المرجانية في البحر الأحمر والمحافظة عليها، ضمن مركز سويسري متخصص في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس: "انضمم باحثون إسرائيليّون إلى باحثين من بعض الدول العربية، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص في إنقاذ الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر".

وأضافت الصحيفة: "ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانية أمام التهديدات المناخية العالمية والمحلية، ويشارك فيه باحثون إسرائيليّون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات".

وبحسب الصحيفة: "عمل المعهد التكنولوجي الحكومي السويسري وسيطا بين الأطراف لتحقيق التعاون المشترك، خاصة مع الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، منها السودان والسعوديّة. وستمثل الأردن محطة الأبحاث في مدينة العقبة، وعن السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. وستضم المجموعة باحثين مختصين في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة".

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن "مركز الأبحاث سيبحث مجتمع الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضّر والاصطياد غير القانوني والنفايات الصناعيّة. وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر- إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه".

ونقلت الصحيفة عن باحث إسرائيلي مشارك في المركز السويسري المشترك، قوله: "تخيّلوا سفينة ترفع العلم السويسري تجوب البحر الأحمر وتقل باحثين وعمالا من كل دول المنطقة ومن مناطق أخرى في العالم".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "سي إن إن": السعودية تطور صواريخ باليستية بمساعدة الصين
» ميلياردير أمريكي يشترى "فيورنتينا" الإيطالي ب180 مليون دولار
» رسالة من "بن صالح" للشعب الجزائري
» أمني: الإرهابي لديه ميزة يستغلها لتنفيذ مخططاته.. تعرف عليها
» تعرف على حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
» سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل
» مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بإنجازات مصر
» ناجي شهود: كل من ربى إرهابيًا يجب محاكمته
» الداخلية: مقتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان والملك سلمان
» غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار