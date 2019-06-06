» أمني: الإرهابي لديه ميزة يستغلها لتنفيذ مخططاته.. تعرف عليها

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الإرهاب

إكسترا نيوز

نصر سالم



عقب اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، علي الهجوم الذي وقع صباح أمس بالعريش قائلا :" لو تتبعنا ما حدث منذ مداهمة كمين العريش، سنجد أن الإرهابي لديه ميزة تعطي له فرصة في تحقيق نجاح بنسبة 50% قبل أن يبدأ.

وأوضح سالم خلال استضافته عبر قناة "اكسترا نيوز"،اليوم الخميس، أن هذه الفرصة تكمن في عناصر المفاجئة الأربعة، بمعنى أن الإرهابي هو الذي يختار المكان الذي سيهاجمه، والوقت،والسلاح المستخدم، والأسلوب الذي سينفذ به جريمته.

وأضاف ،بأن القوات المسلحة تواجهها مشاكل في التعامل مع الإرهابي المستتر بالأهالي، وهي الخوف على تضرر الأهالي البرئية التي ليست لها ذنب، لافتا إلى أن قوات الأمن المصرية لديها قاعدة وهي عدم إصابة أي بريء.

 وطالب المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الأشخاص المتواجدين بالمكان المستهدف باليقظة لتفادي مفاجئة الإرهابي، ويطلب منهم جاهزية رد الفعل، لافتا إلى أنه حتى نستطيع تفادي هذه المفاجئات وخاصة في سيناء يجب أن تتوافر لدينا معلومات، ولكن تواجه قواتنا بعض المشاكل منها الانخداع في بعض الأشخاص المعتادين على المرور يوميا بالمنطقة، بجانب تواجده وسط أهالي سيناء متخذهم دروع بشرية يستتر بهم.

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