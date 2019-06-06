خبير أمني لـ"المصريين": مش عيب تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات

06 يونيو 2019 - 01:10 م





قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وجود حزام ناسف بحوزة الإرهابيين الذين تمت مداهمتهم لتورطهم في الهجوم على كمين العريش، يدل على أنهم كانوا يخططون لعمل كارثة قوية ضد المواطنين.



وأضاف "زكي"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذا يدل على غرابة فكر هؤلاء الإرهابيين الذين يرغبون في القضاء على مظاهر الحياة الطبيعية.



وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أنه يلتمس من المواطنين الاستمرار في إمداد أجهزة الأمن بالمعلومات، معقبا :" لازم تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات مش عيب.

