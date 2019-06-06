» تعرف علي حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

06 يونيو 2019 - 12:53 م

يسود طقس لطيف علي البلاد بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً ثالث أيام عيد الفطر المبارك أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً ولطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، مصحوبة بالأمطار الخفيفة على غرب البلاد وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً للقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة.

أما مطروح فسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.