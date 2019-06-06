الموت يفجع أمين"حزب الله"

متابعات - أمينة عبد العال
فجع الموت أمين حزب الله بعد أن فقد شقيقته.
وتوفيت، صباح اليوم الخميس، زكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
وذكر موقع "النهار" اللبناني أنه سيوارى جثمان المتوفية في جبانة روضة الشهيدين اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا.
فيما نشرت مواقع لبنانية مختلفة صورة تضمنت تعزية لأبناء زكية نصر الله، وأشقائها بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
وفاة شقيقة سيد المقاومة امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. pic.twitter.com/dHrPSMHZWB— Faysal Abdelsater (@faysalabdlsater) June 6, 2019
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