» سر عدم هجوم الإرهابيون على إسرائيل

06 يونيو 2019 - 12:11 م

عقب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس بالعريش قائلا :" هؤلاء الإرهابيين لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل لانهم خونة .



وأضاف "البسيوني"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن الإرهابيين، مؤكدا أنه لا بد من تطهير 100% من سيناء، وأن 90% لا تكفي.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي أن اختباء الإرهابيين وسط المزارع، يشبه اختباء الفئران في الجحور، لافتا إلى أن الإرهابيين لا يستطيعون التوغل داخل مصر.

