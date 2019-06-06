» مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بانجازات مصر

06 يونيو 2019 - 11:08 ص





وصف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، يوم العيد بيوم الفرح بصوم رمضان، والفرح بما تحققه مصر من الإنجازات على المستويات كافة.



وأضاف "علام"، في تصريحات صحفية ، قائلا : "الله سبحانه وتعالى منحنا منحة ربانية عندما حمى بنا مصر بجيشنا وشرطتنا"، معقبا : "في حرب حرب 1973انتصرنا ففرحنا، وفي حربنا ضد الإرهاب انتصرنا ففرحنا،" موضحًا أن الجيش والشرطة ما زالا يعطون حتى الآن.



وتابع مفتي الجمهورية قائلا : "يجب أن نفرح بشبكة الطرق التي أسست التي لم يأتي مثلها في تاريخ مصر، ويجب أن نفرح بقناة السويس، وبكل إنجاز حدث في مصر".

