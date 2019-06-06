» ناجي شهود: كل من ربى إرهابي يجب محاكمته

06 يونيو 2019 - 10:48 ص





أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه لم يتم استخدام القوات الجوية في ملاحقة الإرهابيين لأنهم لوجودهم في منطقة المساعيد وهي منطقة سكنية.



وأضاف "شهود"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، بأن أهالي سيناء يساعدون قوات الأمن في الحرب على الإرهاب، والمساحة التي يلعب فيها الإرهاب تقلصت بشكل كبير وأصبحت عدة كيلومترات، معقبا: "مصر صاحية"، وستظل تحارب الإرهاب حتى القضاء عليهم.



وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على ضرورة تعديل القانون لمحاسبة الإرهابي ووالديه وأسرته الذين ربوه أيضا، وكل من صنع إرهابي يجب أن يُحاكم معه.



و أشار إلي هناك تكامل المعلومات في تتبع العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم العريش، وسرعة في التعامل معها.

