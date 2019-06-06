مفاجأة صادمة بهجوم العريش وسر تورط "عشماوي"

المالية: تعلن موعد بدء ميكنة «الضرائب العقارية»
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السفارة الأمريكية تنشر الأماكن التي ستهاجمها "داعش" في مصر
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خامنئي: لن نلقي إسرائيل في البحر
إحباط محاولة فاشلة لتهريب البشير من محبسه
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