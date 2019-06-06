تصريحات مستفزة من قطر لدول المقاطعة

06 يونيو 2019 - 09:22 ص

أدلت الحكومة القطرية ببعض التصريحات المستفزة إلى دول المقاطعة.

وأعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة القطري، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن أكثر من 30 ألف شركة جديدة تم إنشاؤها بعد عامين على فرض الدول العربية الحصار على قطر.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، تم تناقلها في العديد من وسائل الإعلام الأخرى: "كان الحصار حافزًا جديا لدولة قطر لتحقيق العديد من القفزات المهمة، بما في ذلك الاستراتيجيات الاقتصادية، وتوسيع المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمار في السوق المحلية، والنمو في الإنتاج المحلي، وزيادة التجارة مع دول العالم". مضيفا: "منذ بداية الحصار تم إنشاء 32 ألف شركة جديدة، أي بزيادة 34% عن العامين السابقين".

وأشار إلى أن شركات جديدة ظهرت في مجال الزراعة والنقل والإنتاج. ووفقا له، فإن عدد التصاريح التي تم إنشاؤها أثناء الأزمة والتصاريح الصادرة لهذا الغرض زاد أيضًا بشكل ملحوظ.

وخلال عامين من الحصار، عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعات مع أكثر من 200 وفد لمناقشة فرص الاستثمار الثنائية وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات اقتصادية.

وفي الوقت نفسه، قال آل ثاني، إن وجود خطط إستراتيجية متوازنة وتعاون بين جميع قطاعات الاقتصاد ساعد على تجاوز الحصار المفروض على الإمارة.

وأشار إلى أنه في عام 2018، زادت صادرات السلع غير النفطية من الإمارة بنسبة 35.1%، أي 24.4 مليار دولار، مقارنة مع 18.05 مليار وردت من صادرات السلع غير النفطية في عام 2017.