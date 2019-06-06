شاهد.. لحظة تصفية الأجهزة الأمنية لإرهابيي كمين العريش

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية تظهر تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذي هجوم كمين العريش.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلا عن وزارة الداخلية، أنه يتم تتبع مسار هروب منفذي حادث العريش الإرهابي صباح أول أيام عيد الفطر، وتجري الداخلية تحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد. وأعلنت "الداخلية"، عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة.