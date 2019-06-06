قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

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الزمر

سراح

حمدي عبد الرحمن

يمامة

في واقعة غريبة كشف عنها القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية حمدي عبد الرحمن والتي وقعت معه وتدخل فيها عضو مجلس شورى الجماعة عبود الزمر، وأنقذ يمامة من الذبح.

 وقال عبد الرجمن على حسابه في فيسبوك : " في البعثة وفي الحبسة الحبساء كما يطلق عليها .. ظللنا فترة طويلة لم نذق طعم اللحم".

وأضاف أنه للتوضيح : " فترة البعثة لم تكن تضييقا كلها بل جاءت علينا فترات كثيرة كان كل شيئ فيها لنا مباحا.. جميع أنواع الأطعمة والمشروبات، والراديو والتليفزيون الموبايل أحيانا والفسحة طوال اليوم وغيرها من أنواع التوسعة وللعدل أيضا كل ما مر بنا من تضيق تسبب فيه بعض إخواننا بمحاولات الهروب والشغب أحيانا".

وتابع قائلا : ظللنا فترة طويلة لم نذق طعم اللحم، ثم جاءت يمامة ودخلت عندي الحجرة وتمكنت منها وأمسكتها وكانت فرصة لنذوق شيئا من اللحم ونصنع عليها شربة ونكثر من المرقة حتي يستفيد أكبر عدد ممكن ".

وأشار إلى أنه حينما خرج إلى فناء السجن، وهممت بذبحها مر علي الشيخ عبود وقال لي أطلقها لعل الله يطلق سراحك.. وترددت بين الشوق إلى اللحمة والشوق إلي إطلاق سراحي فأطلقتها.

وأوضح عبد الرحمن أنه مرت الأيام وتم إطلاق سراحي وكنت أول من خرج من البعثة من الأخوة الصف الأول كما يطلق علينا وإن كنت أعتبر نفسي من الصف الأخير، وأتمنى أن يطلق الله سراحي يوم القيامة بعد أن يقدر علىّ.


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