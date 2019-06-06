قنص 3 أطفال على يد الحوثي خلال 24 ساعة

06 يونيو 2019 - 06:51 ص

قالت وسائل إعلام محلية يمنية إن الطفل محمد عماد عبدالجبار 3 سنوات قتل، وأصيب والده وأمه برصاص قناص ميليشيات الحوثي المتمركز في تبة السلال شرق مدينة تعز.

وبحسب الوسائل فقد قتل الطفل وأصيب والداه برصاص قناص ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأربعاء، شرقي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وتأتي واقعة مقتل الطفل محمد عماد بعد ساعات معدودة من مقتل الطفل عمرو يعقوب علي محمد( 12 عاما) برصاص قناص ميليشيات الحوثي في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.

وقبلها بساعات كانت قد قتلت الطفلة فوزية عفيف عبدالله عبدالغني بقذيفة حوثية على قرية بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ.

ويعد هذا الطفل الثالث الذي قتل برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة تعز.

قتل طفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء لعبه أمام المنزل شمال مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل عمرو يعقوب علي محمد، البالغ من العمر 12 عاما، قتل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في حي المفتش أسفل منطقة عصيفرة أثناء لعبه أمام منزله.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من مجزرة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأدت إلى مقتل طفل وامرأة، وإصابة 6 آخرين في قرية القرضين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز.