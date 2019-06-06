لأول مرة.. وزير مثلي في حكومة نتنياهو

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أمير أوحانا

وزير مثلي

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، عين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود أمير أوحانا،  المثلي جنسيًا  وزيرا للقضاء الإسرائيلي.

وبهذا القرار يعتبر أمير أوحانا أول مثلي جنسيا ينضم إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن نتنياهو كان قد أقال وزير القضاء السابق أييلت شاكيد، بزعم أنه غير قادر على الاستمرار في منصبه الحساس لنصف عام آخر ولم ينل ثقة الجمهور الإسرائيلي.


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