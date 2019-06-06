عمار على حسن: أبسط جندي مصري أفضل من المرشد

06 يونيو 2019 - 05:19 ص

وجه عمار على حسن أستاذ العلوم السياسية رسالة قاسية للناشط الإخواني أحمد المغير، والذي سخر من شهداء الجيش المصري.

وكتب عمار على حسابه في تويتر : " لا فائدة من هؤلاء: وهل كلمة الله التي هي العليا، تحددها أنت وجماعتك؟

وتساءل قائلا : " وما يدريك لعل جنديا بسيطا قادما من الريف في قلبه تقوى واطمئنان وعلاقته عامرة بالله أكثر من مرشدكم ومكتبه".

وتابع قائلا : " يا عزيزي إن النكاية والتشفي والشماتة التي تبدونها مع كل عمل إرهابي، لا تخرج من نفوس سوية تعرف الإسلام حقا".

وكان الإخواني أحمد المغير قد كتب على حسابه قائلا: " الشهيد هو من مات كي تكون كلمة الله هي العليا ، أما اللي يموت عشان .. يفرض قوانين البشر .. فهو مجرم غير مأسوف عليه".

من جانبه علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي على حسابه في تويتر قائلا : " رحم الله شهداء وطننا ولعنة الله على كلاب النار الدواعش.

وأضاف أن الموتَ الذي يرجوه كلُّ مُسْلِمٍ إنما هو في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه، وإنَّ جنةَ الله وما فيها من نعيمٍ إنما هي لمن قاتل في سبيل الله لا لمن اغتال عبادَ الله... ففاز جُنودُنا بجنةِ الله ونعيمها، وبُؤتُم بنار جهنم وعذابها.

كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الردود الغاضبة، حيث كتب النشطاء قائلا : " من قتل يقتل ولو بعد حين.. نهايتك سودة بإذن الرحمن أيها الرويبضة ياخوارج ويهود العصر يا أقذر من انجبت مصر، بالعكس من مات دفاعا عن أرضه فهو شهيد وشهدائنا فى الجنة وقتلاكم فى النار بأذن الله تعالى".