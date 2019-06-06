الجداوي تكشف عن مفاجأة فعلتها بأبو ظبي

06 يونيو 2019 - 05:16 ص

فاجأت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها بالكشف عن جذورها التي تعود إلى ينبع البحر غرب المملكة العربية السعودية.

وأضافت خلال برنامج مجموعة إنسان على قناة mbc ، أنها كان لديها منزل في العقارية بالرياض، منوهة أن خالتها الراقصة الشهيرة الرحلة تحية كاريوكا تنتمي إلى مدينة عنيزة في القصيم.

وكشفت الجداوي أيضا عن اسمها الحقيقي "نجاة " لافتة إلى أنه تغير حينما دخلت المدرسة، وليس للوسط الفني علاقة بتغيير اسمها الحقيقي.

كما سلطت الضوء على علاقتها بالإمارات، موضحة أنها قدمت عرض أزياء عام 1975م، في مدينة أبو ظبي.