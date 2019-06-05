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ترامب: مشكلة حدود أيرلندا ستجد حلا جيدا

عرب وعالم

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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن ثقته بإيجاد حل جيد لمشكلة الحدود في أيرلندا، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
جاء ذلك في تصريح أدلى به ترامب، لدى وصوله إلى مطار شانون الأيرلندي، قادما من بريطانيا، حيث استقبله رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار.
وعطفا على رغبته في تشييد جدار على حدود بلاده مع المكسيك، قال ترامب إن أيرلندا أيضا تناقش موضوع حدودها.
وأكد أن حدود أيرلندا ستجد حلا جيدا، قائلا "لا أعتقد أن الحدود ستشكل مشكلة".
وتعقيبا على تصريح فارادكار، حول عدم رغبة بلاده برسم الحدود مجددا مع أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال ترامب "ونحن كذلك".
وردا على انتقاد الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، موقف الولايات المتحدة "المتهور" من تغير المناخ، قال ترامب إن بلاده "نظيفة" من الناحية البيئية.
وزيارة ترامب الحالية إلى أيرلندا، الأولى من نوعها بصفته رئيسا للولايات المتحدة، وتستغرق يومين.
ومن المرتقب أن ينظم محتجون مظاهرة كبيرة، الخميس، في العاصمة دبلن، احتجاجا على زيارة ترامب.
يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية "بريكست"، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو لدى الاتحاد الأوروبي وبين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.
وينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (الموقع في أبريل/نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي أيرلندا.
واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016. -

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