تأجيل مباريات ربع نهائي "رولان غاروس" بسبب الأمطار

05 يونيو 2019 - 10:00 م

قررت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، الأربعاء، تأجيل المباريات المتبقية لدور الثمانية (ربع النهائي) للرجال والنساء، 24 ساعة.



ووفقا لبيان منشور على الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة، قررت "تأجيل مباريات اليوم الأربعاء، إلى الغد بسبب هطل الأمطار بغزارة، ومن ثم بات من الصعب إقامة المباريات".



وكان من المفترض إقامة مباراتين في ربع النهائي للرجال، حيث كان سيلعب الصربي نوفاك جوكوفيتش مع الألماني ألكسندر زفيريف، والنمساوي دومينيك ثيم مع الروسي كاران خاتشانوف.



وعلى صعيد السيدات، كان من المفترض أن تلعب الأمريكية ماديسون كيز مع الأسترالية آشليه بارتي، والرومانية سيمونا هاليب مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

