«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء، نهارا، لطيف ليلا.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية هناك.


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