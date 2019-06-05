الإفراج عن 2002 سجين بعفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.

وقالت الوزارة ، في بيان، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح البيان، أنه "تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 1595 سجينا، والإفراج الشرطي عن 268 سجينا".

كما تم الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).

و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان، ما إذا كانت قائمة المُفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

ويعد قرار العفو الرئاسي الثاني من نوعه، إذ أعلنت وزارة الداخلية في 31 مايو الماضي، الإفراج عن 351 سجينا.