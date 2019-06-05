«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على كمين العريش

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أسفر عن استشهاد ثمانية من رجال الشرطة في سيناء صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن موقع "أعماق" التابع للتنظيم المتطرف:"شن مقاتلو داعش هذا الصباح هجومين متزامنين على نقطتي تفتيش للشرطة في مدينة العريش".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن "عناصر إرهابية" استهدفت "كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين".


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