» رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل «بوفون»

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، اليوم الأربعاء، رحيل حارسه الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، بعد موسم واحد في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل إليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

وأكد نادي العاصمة الفرنسية في بيان: "بعد تفكير طويل وهادئ، قرر باريس سان جيرمان وجانلويجي بوفون عدم تمديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو الجاري".

وانتقل الحارس البالغ 41 عامًا إلى سان جيرمان مطع هذا الموسم بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس منذ عام 2001.