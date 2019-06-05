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العيد في سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب

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سوريا
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خالد الشرقاوي - وكالات

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مقتل 38 مدنيًا في غارات للنظام السوري على إدلب

نفّذت القوات التابعة للنظام السوري، الأربعاء، غارات جوية على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال)، تسببت في مقتل 5 مدنيين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة أنباء الأناضول، أن الغارات استهدفت بلدة كنصفرة، وقرى التح، ودير سنبل، وكفر عويد، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين في قرية كفر عويد معظمهم من الأطفال.

وتشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران غارات عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة في إدلب.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 10 أكتوبر 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الالاف خلال الاسابيع الماضية.

ووفقا لمصادر الدفاع المدني السوري، قتل 231 مدنيا بينهم 59 طفلا، وأصيب 659 آخرون، في إدلب، خلال شهر مايو الماضي، نتيجة الغارات الجوية والهجمات البرية للنظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران.


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