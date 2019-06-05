الكاف يقرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر بدون جمهور

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في طريقها لاتخاذ قرارًا بإعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأكدت صحيفة "المنتخب المغربية" أن لجنة الطوارئ بالكاف ستطلب من الترجي إعادة الميداليات والكأس، بعد القرار الذي ستتخذه خلال الساعات القادمة بإعادة مباراة النهائي بين الترجي والوداد في مصر وبدون حضور جماهيري.

كما أكدت الصحيفة أن اللجنة ستقرر إيقاف الحكم الأثيوبي بكاري جاساما ومساعده بسبب عدم إحتسابهما لهدف مشروع لصالح الوداد المغربي من توقيع وليد الكرتي.

كما أشارت الصحيفة أيضًا أنه سيتم تجميد نشاط رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب لمدة سنتين، وتوقيع عقوبات مالية على الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وتجتمع لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي في "باريس" ومن المنتظر أن تصدر قراراتها النهائية بشأن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال ساعات.