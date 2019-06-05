» قطر تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

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أعلنت دويلة قطر، اليوم الأربعاء، إدانتها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء (العريش)، الذي أدى إلى سقوط شهداء من قوات الأمن.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم، أن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان، أنه تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين؛ وتقوم القوات الأمنية بتتبع خطوط سير هروب تلك العناصر الإرهابية.


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