ماكينة جديدة لـ"الفكة" في مكتب بريد العتبة

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ماكينة فك عملة

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ماكينة فك عملة
ماكينة فك عملة

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المالية

ماكينة

فك عملة

قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة "الفكة" الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو "الشهداء" بميدان رمسيس في سبتمبر 2018.

أكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.. كما يجري التنسيق أيضًا مع هيئة البريد، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات مع التركيز على القرى، والمناطق النائية؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير العملات المعدنية المساعدة لهم.

قال د. شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن وزارة المالية انطلاقًا من حرصها الدائم على تيسير الخدمات للمواطنين بمختلف الأقاليم، وتلبية احتياجاتهم من العملات المعدنية المساعدة، خاصة فى أماكن الخدمات العامة، فقد اتجهت إلى توفير ماكينات «الفكة» التى يتم من خلالها تغيير العملات الورقية فئتي العشرة، والعشرين جنيهًا إلى عملات معدنية، وكانت البداية بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس، ومؤخرًا تم تشغيل ماكينة مكتب بريد «العتبة» الرئيسى، التي أثبتت كفاءة خلال التشغيل التجريبي  وتبلغ سعتها ضعف سعة الماكينة «الأولى».

أشار إلى التعاون مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وهيئة البريد، بهدف زيادة هذه الماكينات بمحطات المترو، ومكاتب البريد؛ باعتبارها منافذ جديدة لتوفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين.



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