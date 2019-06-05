رسالة مبكية لـ شهيد كمين العريش

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متابعات - أمينة عبد العال

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الإرهاب

العريش

كمين العريش

ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع العناصر الإرهابية الني استهدفت كمين العريش ونتج عن تبادل إطلاق النيران مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

و قال مصدر في تصريحات صحفية أن النقيب عمر إبراهيم القاضي من قوة قطاع الأمن المركزي الذي استشهد  في شمال سيناء، فجر اليوم الأربعاء، إثر الهجوم الإرهابي على كمين بطل 14 قبيل صلاة العيد، أبلغ زملاءه بهذه الكلمات: "يا جدعان أنا اتصابت بـ3 طلقات إصابات بالغة، أنا حاسس إني هموت، يا جدعان والنبي قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل وخلوا بالكم منها.. متنسونيش يا جدعان وادعوا لي.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وأشار المصدر إلى أن الشهيد واجه العناصر الإرهابية ببسالة حتى نفاد ذخيرته هو وجنوده.

وتخرج الشهيد القاضي في كلية الشرطة عام 2017، وكان من قوة معسكر الأمن المركزي الذي يحمل اسم الشهيد الرائد أحمد سمير الكبير، وكان هو العائل لأسرته بعد وفاة والده عام 2015.

ونشر الشهيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً قال فيه "اللهم ارزقنا خير الشهر الكريم"، وكان ذلك هو آخر منشور له، الشهر الماضي، فيما اعتبر نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي أن يكون هذا الخير الذي تمناه يتمثل في استشهاده مواجها الإرهاب الغادر.

وعلّق الشهيد على حادث الواحات الذي وقع في أكتوبر 2017، وراح ضحيته ضباط من قطاعي الأمن الوطني والمركزي بقوله "صباح الخير يا مصر.. الحقنا بالشهداء يا رب".

وفي الشهر ذاته، وبالتزامن مع هجوم إرهابي وقع على كمين بسيناء، نعى الشهيد زملاءه قائلا في منشور بحسابه على "فيس بوك": "ادعوا للناس اللى استشهدت في سيناء النهاردة".

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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