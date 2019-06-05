وفاة الفنان محمد نجم عن عمر يناهز 75عاما

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محمد نجم
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متابعات - أمينة عبد العال

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زيزو

محمد نجم،

فرقة نجم

توفي إلي رحمة الله تعالي الفنان محمد نجم صباح، اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو، عن عمر يناهز 75 عاماً,

يذكر أن الفنان أصيب بوعكة صحية شديدة تعرض لها مؤخراً ودخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة الدقي.

و أبرز معلومات عن الراحل، أنه بدأ  التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، واتجه بعد ذلك للمسرح الكوميدي، و أسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به  تحمل اسم "فرقة نجم".

كما عرضت له العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها  "أنا أجدع منه ..في أمريكا" ، "عيطة عامل زيطة.. في لبنان والدنمارك"،  "عفريت في الأكاديمية .. في السعودية"، "زغلول على المحمول .. سوريا والدنمارك"، وغيرها، و حققت مسرحية "النمر"  أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح،  و استمر عرضها منذ عام 2007 حتي عام 2010 .

كما شارك في مجموعة من الأفلام منها "احترسي من الرجال يا ماما، قمر الزمان، انتهي الحب، ابدا لن أعود، حكايتي مع الزمان، مولد يا دنيا"،و قدم مجموعة قليلة من الأعمال التليفزيونية منها سهرة تليفزيونية بعنوان "مع الاعتذار لعزوز، ورجل في البلكونو"، ومسلسل غابة من الأسمنت، والسيت كوم الكوميدي "ياسين في مستشفي المجانين، و زيزو 900"، وكان  آخر ظهور له كان من خلال مسرحية "الأونطجي" في عام 2016.

والفنان الراحل تزوج من يسرية محمد عبد الجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد شريف.


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