أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا إلي 50 قتيلا

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السودان

المجلس العسكري

أطباء السودان

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد الضحايا في أنحاء البلاد وصل  إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض بالرصاص.

وقالت اللجنة أطباء السودان المركزية إن هذا العدد بالإضافة للقتيل مصطفى التاج الذي أعلن عنه في وقت سابق، فضلا عن مقتل اثنين آخرين في مستشفى شرق النيل، وثلاثة في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان من مصابي يوم أمس.

وأضافت" بهذا يكون العدد الكلي للشهداء الذين تم رصدهم في المستشفيات هو 50 شهيدا". مؤكدين أن "العدد أكبر من ذلك كما ذكرنا في تقريرنا الشامل قبل قليل وستصدر اللجنة أي تحديث يصلها رغم صعوبة التواصل الميداني والاسفيري نسبة للتضييق الأمني وانقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن السودان".

هذا و تصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

?وعاشت الخرطوم يوما داميا، يوم الاثنين، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.


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