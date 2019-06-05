» الرئيس يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك

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متابعات - أمينة عبد العال

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الجيش

الشرطة

الرئيس

عيد الفطر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوزيع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك،  أثناء الاحتفالية التي أقامها الرئيس خصيصاً لهم بمناسبة عيد الفطر.

وشارك الرئيس السيسى الأطفال اللعب داخل القاعة، كما شارك الكابتن أحمد حجازى الأطفال اللعب داخل قاعة المنارة، وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية صباح اليوم بقاعة المنارة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.


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