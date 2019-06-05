التليفزيون المصري: هجوم إرهابي على كمين أمني بشمال سيناء
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، بوقوع هجوم عناصر إرهابية على كمين أمني بشمال سيناء، ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران.
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