تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

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واصل تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - تلميحاته بخصوص رحيله عن مصر وبيع النادي .

وقال "آل الشيخ" في تغريدة فجر اليوم: ""بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة، ولتجربة أخرى إن شاء الله.

وأكد مالك بيرامديز في منشور آخر بالساعات الماضية: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر"

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