ماذا تفعل لو فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد؟

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صلاة العيد

قال مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة العيد سنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر ، وفي قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه إذا فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد وأدركت مع الإمام الركعة الثانية فاعلم أنها فى حقك أنت هى الركعة الأولى وعليك بعد أن يسلم الإمام أن تأتى بالركعة الثانية وتكبر فيها خمس تكبيرات وذلك هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق عليه . والله أعلم

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