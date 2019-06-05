ماذا تفعل لو فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد؟

قال مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة العيد سنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر ، وفي قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.

قال مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة العيد سنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر ، وفي قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.