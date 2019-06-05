  • الأربعاء 05 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
هانى أبو ريدة

"الكاف" يضع اتحاد الكرة في ورطة كبرى.. تعرف عليها

بالصور.. احتفالات العيد حول العالم

استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

كلوب وصلاح

يورجن كلوب ينفي رحيل "صلاح" عن ليفربول

السيسي

«السيسي» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

السودان

المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد

ليفربول

ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»

أمير الكويت

مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها

سيارات

الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

هلال العيد

«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»

في البرتغال..

تفكيك شبكة للعبودية الجنسية وتحرير 20 امرأة

الصفحة الأخيرة

عبودية المراة
عبودية المراة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يساعد في تفكيك تمويل حزب الله

#

الدولار يتراجع مجددًا ليسجل هذا الرقم

#

20 قتيلًا من الحرس الثوري بتفجير انتحاري في إيران

#

السجن 20 عامًا لميكانيكي وزوجته «نظما حفلات تبادل زوجات»

قالت الشرطة البرتغالية إن السلطات فككت شبكة للاتجار بالبشر كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء بأنحاء أوروبا، وذلك بعد تحريات استمرت لستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول).
وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم (إل بايب)، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة.
وفي إطار هذه العملية التي نفذتها في المنطقة الشمالية في البرتغال، داهمت الإدارة 12 منزلا وفتشت 12 مركبة وصادرت مجوهرات وأموالا ووثائق مزورة، كما فتشت شركتين لتحويل الأموال ووكالة سفريات.
وقالت الإدارة في بيان إن التجار، الذين عملوا في البرتغال وعدد من الدول الأوروبية، لجأوا إلى أساليب "الإقناع والمراوغة والتهديد" لابتزاز نحو 20 امرأة لا يمتلكن المال أو المساندة العائلية.
وأضافت "النساء كن وسيلة لجلب المال لدفع ديون أو ’عمولات’ فرضها زعيم العصابة... كان يتم التعامل معهن على أنهن ’أشياء’ وهو ما وفر مكاسب مالية ضخمة".
وتقول الأمم المتحدة إن الاستغلال الجنسي هو أحد أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفكيك شبكة للعبودية الجنسية وتحرير 20 امرأة
» الحوثي يمنع إقامة شعائر صلاة العيد في المساجد اليمنية
» "الإفتاء": هذه هي أفضل الأماكن لأداء صلاة العيد
» صلاح يصل نجريج ويهدي أهالي القرية تيشيرتات ليفربول
» المجلس العسكري السودانى يلغى كل الاتفاقات مع المتظاهرين
» وزير الخارجية الأمريكي يحذر سويسرا من هذا الأمر
» خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر
» هيفاء وهبي تكشف سر غيابها عن أعمال رمضان
» اليونان تقدم مذكرة شفهية لألمانيا بشأن الاحتلال النازي
» "هنية" يدعو الفلسطينيين لهذا الأمر الهام لحماية القدس
» "آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    04:56 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار