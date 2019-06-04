  • الأربعاء 05 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:28 ص
بحث متقدم
بالصور.. احتفالات العيد حول العالم

استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

كلوب وصلاح

يورجن كلوب ينفي رحيل "صلاح" عن ليفربول

السيسي

«السيسي» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

السودان

المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد

ليفربول

ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»

أمير الكويت

مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها

سيارات

الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

هلال العيد

«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»

صلاة العيد في السودان

مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري

بالفيديو..

خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر

الصفحة الأخيرة

الجارديان: الكشري سبب السمنة في مصر
الجارديان: الكشري سبب السمنة في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

المسلمون في الولايات المتحدة يستقبلون عيد الفطر بالبهجة والفرح

#

سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

#

استنفار أمني لتأمين عيد الفطر وكأس الأمم الإفريقية

#

بعد صيام 29 يوما فقط.. سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

قال د.محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن تناول "الكشري" يعد وجبة مناسبة لجسم الإنسان خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أنه ذو قيمة غذائية عالية، ويعطي شعورًا بالشبع.
وحذر خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية " النيل للأخبار" يوم الثلاثاء، من الإفطار بتناول  " الكعك " بكميات كثيرة حيث أن 50% من مكوناته دهون، ناصحا بعدم تناول أكثر من واحدة طوال اليوم.
وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أنه يفضل أن يكون إفطار أول أيام عيد الفطر خفيفا، مثل منتجات الألبان، وبعض أنواع الجبن قليلة الملح والدسم، وكميات قليلة من الفول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر
» هيفاء وهبي تكشف سر غيابها عن أعمال رمضان
» اليونان تقدم مذكرة شفهية لألمانيا بشأن الاحتلال النازي
» "هنية" يدعو الفلسطينيين لهذا الأمر الهام لحماية القدس
» "آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر
» مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم جراء الاضطرابات
» الصين تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة
» نص خطبة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد
» بعد صيام 29 يوما فقط.. سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
» المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد
» وصول محمد صلاح متخفيا إلى مسقط رأسه في نجريج

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار