» خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر

04 يونيو 2019 - 10:10 م

قال د.محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن تناول "الكشري" يعد وجبة مناسبة لجسم الإنسان خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أنه ذو قيمة غذائية عالية، ويعطي شعورًا بالشبع.



وحذر خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية " النيل للأخبار" يوم الثلاثاء، من الإفطار بتناول " الكعك " بكميات كثيرة حيث أن 50% من مكوناته دهون، ناصحا بعدم تناول أكثر من واحدة طوال اليوم.



وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أنه يفضل أن يكون إفطار أول أيام عيد الفطر خفيفا، مثل منتجات الألبان، وبعض أنواع الجبن قليلة الملح والدسم، وكميات قليلة من الفول.







