» "هنية" يدعو الفلسطينيين لهذا الأمر الهام لحماية القدس

04 يونيو 2019 - 11:00 م

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، الثلاثاء، الفلسطينيين إلى العمل من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع عن المسجد الأقصى.



جاء ذلك في بيان، بمناسبة عيد الفطر، صدر عن مكتب "هنية"، تلقت الأناضول نسخة منه.



وقال هنية: "أدعو شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى العمل من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن المسجد الأقصى في وجه المخططات الصهيونية ومؤامرة صفقة القرن".



و"صفقة القرن"، اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.



وأضاف هنية: "أتقدم إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بالتهنئة الحارة بحلول عيد الفطر المبارك بعد أداء فريضة الصيام وإحياء سنة الاعتكاف والقيام خاصة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومساجد القطاع العامرة".



وقبل يومين، فتحت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.



وحاصرت الشرطة الإسرائيلية المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

