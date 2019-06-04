أطباء السودان": مقتل مواطنة برصاصة طائشة داخل منزلها بالخرطوم

04 يونيو 2019 - 10:50 م

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، مقتل مواطنة إثر اصابتها برصاصة طائشة داخل منزلها بالعاصمة الخرطوم.



وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أن مواطنة (لم تسمها) قتلت "إثر إصابتها برصاصة طائشة داخل منزلها بحي الديم داخل مدينة الخرطوم".



وأشارت إلى "أنباء عن اشتباكات بين مليشيات مسلحة (لم تحددها) ومواطنين عزّل، استخدم فيها الرصاص الحي بمدينة بحري (شرقي الخرطوم)، نتج عن ذلك وقوع بعض الإصابات (دون ذكر عدد محدد)".



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري بشأن ما ورد في بيان لجنة الأطباء.



وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.



فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

