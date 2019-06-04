» مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم جراء الاضطرابات

04 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، إلغاء رحلتين جويتين إلى العاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، بسبب الأحداث التي يشهدها السودان لليوم الثاني على التوالي.



وقالت الشركة، إنها ألغت رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 المقرر إقلاعهما الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار الخرطوم.



وأضافت أن "مركز العمليات المتكامل التابع للشركة، يتابع تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أي جديد في هذا الشأن".



والإثنين، أعلنت القاهرة إلغاء رحلة من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم، وكذلك طيران الإمارات، للاضطرابات السياسية بالسودان.



وفي ساعة مبكرة الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت مقتل 35 شخصا على الأقل.



فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض الاعتصام متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ "البؤرة الإجرامية الخطرة".

