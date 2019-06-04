استنفار أمني لتأمين عيد الفطر وكأس الأمم الإفريقية

04 يونيو 2019 - 10:20 م

شهدت المحافظات المصرية، الثلاثاء، استنفارا أمنيا استعدادا لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.



ووفق بيان لوزارة الداخلية "قامت الأجهزة الأمنية بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين".



وأضاف البيان: "تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية".



وتضمنت التدابير الأمنية "نشر الارتكازات (الحواجز) الأمنية، والدفع بقوات الانتشار السريع بالمحاور والمناطق الحيوية، والتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام".



كما تم تكثيف الخدمات المرورية في مختلف الميادين والمحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور، بحسب البيان ذاته.



ورصدت وسائل إعلام محلية، انتشار فرق من الشرطة النسائية مدعومة بسيارات الانتشار السريع، لمكافحة التحرش ضد المرأة، لا سيما في الحدائق والمتنزهات، وفي محيط دور السينما والمسارح والمناطق السياحية.



وعادة ترصد منظمات محلية غير حكومية معنية بحقوق المرأة، ارتفاعا ملحوظا في معدلات حوادث التحرش بالنساء خلال عيد الفطر من كل عام.



وأعلن مفتي البلاد، شوقي علام، الإثنين، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء، المتمم لرمضان، والأربعاء، أول أيام عيد الفطر في البلاد.

