» المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد

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خالد الشرقاوي - وكالات

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حث التحالف الديمقراطي للمحامين، أحد جماعات الاحتجاج الرئيسية في السودان، "بعض الدول العربية" على عدم التدخل في الشؤون السودانية والتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم.

وقال التحالف، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين: "نطلب من بعض الدول العربية كذلك أن تكف يدها عن السودان وعن مناصرة ودعم المجلس العسكري وتوطيد دعائم حكمه بغرض حفظه وحمايته لمصالحها الخاصة الضارة بالدولة السودانية ومواطنيها"، وفق وكالة "رويترز".

وطالب أيضا الحكومات الأجنبية باتخاذ موقف بشأن مداهمة قوات الأمن لمخيم الاعتصام في الخرطوم يوم الاثنين، وقتلها 35 شخصا وإصابة المئات في تلك العملية. وقال إن المعتصمين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي.

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