ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، رحيل ثنائي الفريق الكروي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوف النادي بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "ليفربول يود أن يشكر ستوريدج ومورينو على مجهودهما الرائع مع النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبيرتو مستقبلًا رائعًا لهما وسيكونا دائمًا جزء من عائلة ليفربول".

ومن جانبه، قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني "لقد حصل دانييل على الحق في أن يعتبر لاعبًا رائعًا في ليفربول في العصر الحديث، لقد جاء إلى النادي في مرحلة إعادة البناء وإعادة تأسيس أنفسنا".

وأضاف "ألبرتو تنعكس شخصيته في طريقة لعبه، مليئة بالحياة، مليئة بالطاقة، وإيجابية دائمًا، شخصية لا تصدق ومستعدة دائمًا لتقديم كل شيء للفريق".

واختتم كلوب تصريحاته بالقول "أتمنى لهما النجاح والسعادة في رحلتهما أينما كانت بعد ذلك، سنفتقدهما بالطبع، لكن يمكننا أن نقول وداعًا بأفضل الكلمات الممكنة فهما يغادران وهما أبطال أوروبا".

وينتهي عقد الثنائي ستوريدج ومورينو مع ليفربول مع نهاية الموسم المنتهي، ولم يتم تجديد عقديهما.

ولعب ستوريدج في ليفربول منذ يناير 2013 قادمًا من تشيلسي، وشارك في 160 مباراة مع الفريق سجل خلالها 67 هدفًا.

أما مورينو فقد انتقل إلى ليفربول في أغسطس 2014 ، وشارك في 141 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.