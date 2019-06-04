» إصابة شرطى فرنسى فى عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

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خالد الشرقاوي - وكالات
أفادت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل، بإصابة شرطي بجروح فى عملية طعن بالدائرة 15 بباريس.
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