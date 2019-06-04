» الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا

حذرت الصين، الثلاثاء، مواطنيها من أنهم قد يتعرضوا لمعاملة سيئة في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن مواطنيها قد يتعرضون للتوقيف والتحقيق والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن الأمريكية في حال سفرهم إلى الولايات المتحدة.

وطلب البيان من الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة والمؤسسات الصينية هناك توخي الحذر بخصوص القضايا الأمنية، والرد بالشكل المناسب في حال تعرضهم لمواقف محتملة.

وأشار البيان أن التحذير سيبقى ساريًا حتى نهاية العام.

وأرسلت الصين هذا التحذير إلى سفارتها في واشنطن وقنصلياتها في الولايات المتحدة.

والاثنين، حذرت وزارة الثقافة الصينية مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة بدعوى حدوث هجمات مسلحة وأعمال نهب وسرقة.