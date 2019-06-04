«الأرصاد» تعلن طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

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الأرصاد.. طقس حار
الأرصاد.. طقس حار

خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «24- 34»، إسكندرية «23 – 31»، قنا «28 – 44»، الأقصر «32– 46»، أسوان «30 – 46».


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