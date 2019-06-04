» وزير التعليم: إحنا بنعمل قلب مفتوح وفوق دماغنا السلاح

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طارق شوقى



أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة خلال تطبيقها لنظام التعليم الجديد واجهت العديد من الصدمات، معقبا: "احنا عاملين زى الجراح بيعمل قلب مفتوح وكل أهالي المريض واقفين فوق دماغه بالسلاح".

وأضاف وزير التربية والتعليم، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الوزارة: "إحنا بنتحمل كل الصدمات وكل ردود الأفعال والخوف وغيرها ولكن لو رأيتم خريجى أولى ابتدائي بالمدارس الحكومية ستفخرون بهم للغاية ونحاول تقديم خدمة تليق بمصر وبأولادكم الطلاب أصبحوا أفضل وسترون النتيجة".

وتابع الوزير: "ممكن اللى يتغير من هنا ورايح مفيش مجاميع كبيرة مفيش حاجة اسمها 99% ملوش معنى وهذا نسبيا فإذا حصل الأول على 80% مثلا سيكون مجموع 75% مجموعا كبيرا للغاية فالموضوع نسبى ولدينا تحليلا دقيقا للغاية للنتيجة ونعلم مشكلات الطلاب ونفضل مصلحة الطالب ونستفيد من المشكلات التي نواجهها"، موضحا أن الرئيس السيسي أكد أنه لا توجد هناك تعيينات جديدة خلال الفترة المقبلة ولكننا نعلم مشكلات المعلمين ونعمل على حل هذه المشكلات

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