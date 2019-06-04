» ريال مدريد يقدم عرضًا بـ"200" مليون لـ"صلاح" وهذا رده

04 يونيو 2019 - 12:45 م

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي رفض عرضًا ضخمًا من ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح رفض الحديث عن مستقبله في الموسم القادم، رغم وجود تقارير تشير إلى اهتمام كبير من أعظم أندية أوروبا.

وتشير تقارير إلى رغبة أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في التعاقد مع محمد صلاح مقابل 180 مليون إسترليني (203 مليون يورو) لكن اللاعب المصري يرفض الحديث عن الأمر الآن.